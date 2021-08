Il Vespaclub Alba ricorda l’amico Mario Srà. Classe 1933, era il socio più anziano del sodalizio

Sono fissate nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto, a Santo Stefano Roero, i funerali di Mario Srà, classe 1933, spentosi nella giornata di sabato. Srà era il socio più anziano del Vespaclub Alba, attivo sodalizio motoristico che in questi giorni ne ha affettuosamente ricordato la figura come "il nonno di tutti noi, sempre presente a tutti i nostri raduni".



Particolarmente sentito il ricordo dell’amico Gianni Tartaro: "Ciao Mario, per me è stato un onore conoscerti. Eri una persona fantastica, allegra, solare, galante, sincera, adorabile, amante della compagnia per il modo di fare che avevi. Per te tutto andava bene, bastava salire in vespa e incontrarci al Raduno della Vespa, con tutti i vespisti, come gli ultimi fatti insieme: quello di Bibiana, nel Torinese, e quello di Calosso. La tua scomparsa ha commosso tutti (…). Tutti i Vespa Club e le varie Pro Loco piemontesi ti conoscevano e oggi ti piangono per la persona che eri. Caro amico, fai quest’ultimo raduno verso Dio, ti auguriamo buon viaggio. E veglia su di noi da lassù".



Le esequie del pensionato si terranno alle ore 16 nella parrocchia di Madonna delle Grazie a Santo Stefano Roero. Gli amici vespisti si ritroveranno alle ore 15 a Canale, di fronte a concessionario Piaggio, per recarsi insieme a dare l’ultimo saluto all’amico presso la frazione santostefanese.