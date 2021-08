Spirito di gruppo, senso civico e olio di gomito: così Bra diventa più bella (FOTO)

La cura e la dedizione verso gli angoli di vita della propria città non conosce vacanze estive.



Sabato 28 agosto, i volontari del gruppo a trazione Pd ‘Abbelliamo la città’ hanno preso in consegna diverse aree pubbliche di Bra, producendosi in opere di bonifica e pulizia. Una chiamata alle armi che, in questo caso, ha riguardato guanti, ramazze, pennelli e vernici.



Dal post su Facebook del consigliere comunale Bruna Sibille, la cronaca di una mattinata all’insegna del lavoro e dell’amicizia: "La Festa Democratica 2021 è iniziata con un altro appuntamento di 'Abbelliamo la città', cui si sono uniti anche il Torino Club di Bra, la locale associazione Bersaglieri e l'associazione della comunità albanese 'A Cuore Aperto'. In tutto eravamo circa 35 volonterosi armati di carta vetrata, stracci e pennelli e decisamente abbiamo lasciato il segno".



Ci è voluto un bel mix di olio di gomito ed entusiasmo per portare a compimento la missione, così riassunta dalla Sibille: "Circa 45 panchine ridipinte nel cortile delle Maschili, dalla Croce al Santuario della Madonna dei Fiori e alla pista ciclabile. Rimbiancate le due gradinate presso la pista da ballo, il muretto del campo sportivo, due portabici e una fontanella. Ripulito il verde riempiendo due sacchi di rifiuti sempre in quella zona. Ma siccome eravamo in tanti, ci siamo sparsi anche in altri luoghi della città: ritinteggiato il muretto della lapide in piazza Martiri delle Foibe, la scaletta fra via Crimea e via Pascoli, il muretto del ponte ferroviario fra via Cherasco e via Cuneo. E coperte un po' di scritte in via Umberto, via Santa Croce e via Turati".



Questo il bilancio di un'esperienza destinata a ripetersi presto. "Grazie a tutti i volontari, in particolare a Marina Isu che ha approvvigionato tinta e pennelli (poi tutti lavati con cura!) e a Roberto Carena per le belle foto. Vi aspettiamo nel mese di ottobre per un'altra sessione. Più siamo, più facciamo e più ci divertiamo!", conclude Bruna Sibille.



Una bella pagina di responsabilità civile nei confronti dell’ambiente, a pochi giorni dalla data del 1° settembre, dedicata alla custodia della Terra che abitiamo.