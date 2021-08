Titolare di un mangimificio a giudizio per tentata frode in commercio

Prenderà il via il prossimo 13 settembre il processo che vede alla sbarra il titolare di un locale mangimificio, chiamato a rispondere di tentata frode in commercio per le risultanze di analisi condotte su una produzione destinata all’alimentazione suina.



Difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio, l’uomo è il legale rappresentante di un’azienda che ha per oggetto la produzione di mangimi e composti integrati destinati alla nutrizione animale.



Sulla base dell’imputazione, avrebbe messo in atto atti idonei e diretti alla vendita al pubblico di prodotti aventi qualità diverse da quelle dichiarate in etichetta e in particolare con un minore tenore di rame, sostanza utilizzata nell’alimentazione animale per le sue proprietà nutrizionali in quanto interviene in numerose reazioni biochimiche negli organismi viventi.



I fatti vennero accertati nell’autunno 2018, quando un accesso alle linee produttive da parte del Servizio Veterinario dell’Asl portò al campionamento del mangime per suini prodotto dall’azienda. Le successive analisi, condotte dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta accertarono che nei campioni prelevati era presente un tenore di rame minore di quello dichiarato.