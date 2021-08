Torna l'alta pressione sul nord-ovest d'Italia: (possibili) temporali nel week-end

L'evoluzione possibile sarà quella di graduale espansione dell’anticiclone sull'Europa Occidentale



I flussi in quota sul Nord-Italia si manterranno rimarranno stabili e i valori termici aumenteranno riportandosi in linea con le medie del periodo , con annuvolamenti ma scarsa possibilità di precipitazioni sul Nord Ovest da domani. Per il week-end prognosi ancora incerta, in bilico verso un nuovo peggioramento con temporali.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:



- Da oggi lunedì 30 Agosto a giovedì 2 Agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali pomeridiano serali. Domani e prossimi giorni ancora annuvolamenti irregolari, soprattutto il pomeriggio

Termometro in risalita sia su valori massimi da domani

Minime in pianura intorno 17- 19°C e massime 24 - 27°C. Al mare minime intorno 18- 20°C e massime 25-27°C

In pianura moderati da Nord al mare forti da Sud Est



- Da venerdì 3 Settembre

Annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi , possibile instabilità per il week-end, con nuovo calo termico



Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 10^ Giornata della Meteorologia sul tema

“IL CLIMA È GIÀ CAMBIATO... ANCHE PER IL MONVISO” che si terrà a Busca (CN) il 18-19 Settembre 2021

Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia



https://giornatameteo.com/



- Previsioni locali:

Meteo Green - http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/620-Stagionali_settembre_2021.html