Assicurazione online: come riattivare la polizza

Nel corso della vita assicurativa dell’auto o della moto, può capitare di dovere sospendere la polizza, per le più svariate ragioni, e di doverla riattivare dopo un periodo di tempo più o meno lungo. La sospensione va distinta dalla cessazione che avviene nel momento in cui ci si libera, a vario titolo, del mezzo da assicurare.

Per l’utenza che ha necessità di sospendere la RCA sul proprio veicolo, che si tratti di moto o auto, è disponibile l’ assicurazione online di Allianz Direct e in specifico le polizze Auto e Moto Free. Tuttavia, è bene sottolineare che a livello di istituzioni comunitarie europee, l’idea che si possieda un mezzo non assicurato, seppure in ambito privato, è un qualcosa di discutibile, sotto il profilo della sicurezza. La Corte UE si è già pronunciata a questo proposito, ma il pronunciamento non è vincolante per gli stati membri e per tanto nulla è cambiato sotto il profilo dei prodotti assicurativi.

I prodotti di Allianz Direct, disponibili con l’assicurazione online, hanno il vantaggio di potere essere gestiti in totale autonomia, direttamente dal proprio account di Allianz Direct. La sospensione può essere fatta con un semplice “click” dopo avere selezionato il prodotto che si intende sospendere. La sospensione ha effetto a partire dal giorno inserito. La riattivazione dell’assicurazione auto può avvenire in due modi. Volontariamente entro 180 giorni dalla sospensione, oppure automaticamente al 180esimo giorno, limite massimo di durata della sospensione.

La riattivazione dell’assicurazione Moto Free, invece, deve avvenire entro un anno dalla sospensione.

La possibilità di sospendere temporaneamente una polizza RCA si rivela particolarmente utile per i motociclisti. Occorre comunque osservare come i veri centauri ritengano che, per essere considerati tali, le due ruote non vanno mai abbandonate, anche nei momenti climaticamente più impervi dell’anno. C’è chi, però, non la pensa allo stesso modo e preferisce accantonare le due ruote nei periodi più freddi dell’anno, affidando gli spostamenti agli automezzi. Sono quindi i secondi che possono trarre particolare beneficio dall’assicurazione sospendibile.

La gestione delle polizze sospendibili per le moto e gli scooter, rispetto alle auto, è un po’ più articolata. La polizza deve essere sospesa per un periodo di almeno 30 giorni e può essere sospesa più volte fino a un massimo di 12 mesi senza alcuna spesa di riattivazione. Al momento della scelta del prodotto assicurativo occorre fare attenzione; se si sceglie la polizza Moto Sempre, la sospensione non è prevista.