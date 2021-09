Al via le prenotazioni per il Pavese Festival

Da oggi, lunedì 30 agosto, sarà possibile prenotare i biglietti per gli eventi del Pavese Festival 2021. Sul nostro sito trovi tutte le informazioni su come partecipare e il programma completo di questa edizione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma i posti limitati, per cui affrettati e passa parola: ti aspettiamo a Santo Stefano Belbo dal 9 al 12 settembre.