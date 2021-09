All'Auditorium Seyssel di Sommariva del Bosco arriva il Quartetto Zuena

Domenica 5 settembre alle ore 17, per la rassegna Giovani per l’Arte 2021, si esibirà nell’Auditorium Seyssel di Sommariva del Bosco il Quartetto Zuena. Il quartetto si è formato a Milano nel 2018 in concomitanza della settimana del violoncello, dove si è esibito anche Maestri Sollima e Cavuoto; i quattro giovani violoncellisti - Federica Castro, Carla Scandura, Francesco Tanzi e Simone Cricenti – propongono un programma che comprende brani di repertorio per la formazione, composizioni originali e arrangiamenti che spaziano dalla lirica alla musica popolare. E’ una formazione particolare, che capita raramente di poter ascoltare, di grande impatto emotivo. Partecipa alla rassegna Giovani per l’Arte 2021 in quanto quartetto vincitore del Premio Loiacono del corrente anno 2021. Come da normativa vigente sarà richiesto il green pass oppure il tampone. L’ingresso è libero.