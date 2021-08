"Amor mi mosse": un'escursione dantesca all'Infernetto di Valdieri

Domenica 5 settembre quarta e ultima escursione dantesca all’interno della rassegna ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’: protagonista dell’appuntamento proposto dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e dall’Ente di Gestione Alpi Marittime sarà Valdieri, con la Comba dell’Infernetto e la necropoli protostorica. Dopo il ritrovo alle ore14.50 presso la necropoli protostorica, alle ore 15 è prevista la visitaalla necropoli e al Museo della Resistenza e del Territorio di Valdieri.

La necropoli, collocata lungo la strada vecchia per Valdieri all'interno di una conca ampia e ben esposta, è venuta alla luce nel 1983 durante i lavori di allargamento della strada comunale "delle Ripe". Circa novecento anni separano le sepolture più antiche, risalenti all'età del Bronzo (1.350-1.200 a.C.) dalle ultime, risalenti all'età del Ferro (625 -475 a.C.circa).

Il Museo della Resistenza e del Territorio di Valdieri raccoglie e presenta i corredi funerari ritrovati presso il sito archeologico come alcuni cinerari rinvenuti pressoché integri, le armille di bronzo del tipo "Crissolo", gli anelli a globetti gli spilloni e le fibule a navicella inerenti all'età del ferro, frammenti di torques e un ago in osso a base appiattita e perforata relativi alle sepolture dell'età del bronzo e reperti ritrovati in altre località della valle Gesso (Desertetto, Terme di Valdieri, Roaschia, Entracque e Roccavione).

Alle ore 16.30 una facile escursione (dislivello positivo trecento metri, lunghezza 2.5 chilometri) condotta da una Guida Parco porterài partecipantialla scopertadellaselvaggiaComba dell’Infernetto con il suo poggio panoramico presso le miniere di ardesia coltivate fino a metà ‘900. Alle ore 18.30 infine la piccola Arena del Parco Archeologico di Valdieri ospiteràla lettura commentata e musicata del Canto X dell’Inferno. La lettura delle attrici Chiara Giordanengo e Claudia Ferrari, il commento di Valter Giordano e l’accompagnamento musicale di Sara Cesano (violino), Chiara Di Benedetto (violoncello) e Milena Punzi (violoncello) proietteranno il pubblico nell’atmosfera del sesto cerchio dell’Inferno, entro le mura della città di Dite, dove sono puniti gli eretici. A seguire possibilità di cenare presso La Locanda del Falco di Valdieri: menu degustazione a € 32 (toma con aiolì, ravioles, guancia al forno, tiramisù, caffè, acqua); menù ridotto € 26 (toma con aiolì, guancia al forno, tiramisù, bevande escluse) o € 22 (toma con aiolì, ravioles, tiramisù, bevande escluse).

Prenotazioni per la cena via mail a info@amormimosse.comentro giovedì 2 settembre specificando eventuali intolleranze; posti limitati. La prenotazioneper le attività del pomeriggio, a partecipazione gratuita, va effettuata sulla piattaforma Eventbrite (link disponibile su www.amormimosse.com).

Il calendario delle iniziativedi ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sulsito web del progetto; ove non diversamente indicatole attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria. Info: www.amormimosse.com