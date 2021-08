Arveire! Il Roumiage 2021 chiude con il concerto di Daniele Silvestri a Coumboscuro

Bellissimo pomeriggio, quello di ieri 29 agosto, a Coumboscuro, dove in tanti hanno assistito al concerto di Daniele Silvestri, che ha chiuso l'edizione 2021 del Roumiage, evento centrale dell’annata provenzale ispirato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.



L'intenso weekend è iniziato già sabato 28, con varie iniziative culminate in serata con il concerto dei Tazenda + Marlevar e la vocalist Luisa Cottifogli, la band sarda di “Spunta la luna dal monte”, legati da profonda amicizia a Coumboscuro per aver realizzato diverse collaborazioni discografiche e tour di concerti in Europa.

Ieri dalle 15 l'evento conclusivo e il più atteso. Centinaia di persone sono salite nel piccolo centro per ascoltare il cantautore romano in concerto. Silvestri ha anche omaggiato tre grandi artisti - De Andrè, Paolo Conte e Giorgio Gaber - prima di coinvolgere il pubblico con i suoi pezzi più amati.

Davi Arneodo del Centre Prouvencal, al termine dell'evento, ha ringraziato tutti dando appuntamento al prossimo anno.