Cherasco, si presenta il volume "San Grato di Bricco de Faule"

E’ in programma per questa sera, lunedì 30 agosto, la presentazione del libro "San Grato di Bricco de Faule", volume curato dal professor Bruno Taricco, con la collaborazione di Barbara Davico.



L’incontro è in programma alle ore 21,30 presso il centro parrocchiale della frazione Bricco de Faule, a conclusione della festa patronale.



Si tratta di un importante momento di condivisione di un lavoro di ricerca, ricco di immagini e fotografie, che descrivono la storia della frazione dell'Oltrestura cheraschese.



Per accedere alla presentazione occorrerà prenotare i posti a sedere numero di telefono 331/98.98.238 ed essere muniti di Green Pass.