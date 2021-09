Iscriviti ai nuovi corsi di ballo a Cuneo Salsa, Bachata e Kizomba

Se abiti a Cuneo o nelle sue vicinanze e ami il ballo di coppia o semplicemente vorresti iniziare a ballare, è il momento giusto per conoscere l’Imperial Dance!

Ballare in coppia è perfetto se cerchi nuove amicizie, se vuoi risvegliare l’intimità tra te e il tuo partner o se semplicemente vuoi alzarti dal divano e muoverti a ritmo di musica…

Ballare, come tutte le cose, può piacere o non piacere…

E’ innegabile che quando si sa ballare, si generi sia intimità che empatia profonde tra i Partners.

Il ballo è una forma di contatto che unisce, soprattutto in questo periodo di forti divisioni, ed è ben lontano dal luogo comune che associa i balli di contatto a strategie seduttive.

L'immagine del ballerino marpione è un cliché che non appartiene ai veri Ballerini.

Il Metodo IMPERIAL DANCE ti insegna a ballare Salsa, Bachata e Kizomba con questa visione, se non la condividi NON siamo il Metodo per te.

Dal 20 Settembre nella nostra sede di Cuneo avrai a disposizione 4 diversi livelli (Principianti, Pre-intermedi, Intermedi, Avanzati) comprensivi di parte didattica e pratica gratuita.

I nostri corsi quadrimestrali prevedono una lezione a settimana a scelta tra i seguenti orari:

Salsa & Bachata

· Principianti - lunedì ore 20:15

· Pre-intermedi - lunedì ore 21:15

· Intermedi - martedì ore 20:00

· Avanzati - mercoledì ore 20:30

Kizomba

· Principianti - giovedì ore 20:00

Durante la settimana potrete venire a provare quanto appreso a lezione GRATUITAMENTE durante le nostre serate di allenamento il martedì e il giovedì sera dalle 21:00 alle 23:00.

Questo è il quarto anno consecutivo che l’Imperial Dance mette a disposizione dei propri tesserati questa opportunità.

Prenota la tua lezione di prova tramite WhatsApp 340-3311994 oppure con e-mail info@imperial-dance.it

Sito internet https://www.imperial-dance.it/

Facebook https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy

Instagram https://www.instagram.com/imperialdance_cn/