Anche da Cuneo per la Marcia PerugiAssisi: si parte sabato 9 ottobre da piazza Europa

Al via anche in Granda le iscrizioni per la Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, in programma per domenica 10 ottobre. Il percorso della 60^ edizione - lungo tradizionalmente 22 chilometri circa - partirà alle 9 dai Giardini del Frontone di Perugia e si concluderà alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi.

Per i cuneesi, si prevede la partenza in pullman verso Perugia sabato 9 ottobre con ritrovo in piazza Europa alle 23. Il rientro è previsto nella nottata di domenica 10 ottobre.

A fine luglio una delibera di giunta del Comune di Cuneo posizionava la città all'interno del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, l'organo nazionale che organizza ogni anno la Marcia.

La quota di partecipazione verrà comunicata nei prossimi giorni agli iscritti assieme alle modalità di versamento. Sarà richiesto il Green Pass e la mascherina nel viaggio in pullman.