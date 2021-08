Pallapugno, serie A: Pallapugno Albeisa vince la Coppa Italia

A spuntarla per 11 a 6 contro la Marchisio Nocciole Cortemilia nella finale di serie A della Coppa Italia Pallapugno è stata la Pallapugno Albeisa.



Le tre giornate delle finali di Coppa Italia - con otto partite che si sono giocate da venerdì 27 a domenica 29 agosto - si sono tenute allo sferisterio Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo: undici quadrette piemontesi e cinque provenienti dalla Liguria si sono date battaglia per conquistare la coccarda tricolore di ogni categoria.



A sostegno della Fipap, che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con la società Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo, anche quest’anno c'erano la Fondazione Crc (che ha supportato gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba, Egea e Siscom.



Di seguito i risultati:

- COPPA ITALIA SERIE A - Finale

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-6



- COPPA ITALIA SERIE B - Finale

Morando Neivese-Srt Progetti Ceva 11-10



- COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale

Amici del Castello-Canalese 7-11



- COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale

Taggese-Merlese 4-11



- COPPA ITALIA JUNIORES - Finale

Araldica Castagnole Lanze-Peveragno 9-2



- COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale

Speb-Bormidese 8-3



- COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale

San Leonardo-Pro Paschese A 2-7



- COPPA ITALIA PULCINI - Finale

Virtus Langhe-Murialdo 7-0