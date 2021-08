Alla Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo servono volontari per sistemare il materiale donato da tanti cuneesi

Tanta la solidarietà dei cuneesi, che hanno donato il materiale richiesto dalla Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo e destinato ai 32 profughi afghani ospitati negli spazi della casa di cura Monteserrat.

Il materiale raccolto - abiti, giochi e beni per l'igiene personale - è stato così abbondante che è stata sospesa la raccolta. Ora c'è bisogno però dell'aiuto di una decina di persone, perché tutto quello che è arrivato deve essere immagazzinato e messo in ordine.

La Croce Rossa chiede pertanto la disponibilità di una decina di persone per aiutare i volontari a sistemare tutto. Quando? Martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre con orario 9:30-12:30 o 14:00-18:00.

Per evitare la presenza contemporanea di troppe persone è necessario scrivere un messaggio (whatsapp o sms) al numero 3384697081, in modo da poter inserire i nominativi nella lista d'ingresso.

Sempre la Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo avvisa inoltre che non è stata attivata alcuna raccolta fondi per l'emergenza afghana, ma chi volesse contribuire può farlo tramite il sito della CRI nazionale www.cri.it, in quanto è stato attivato un conto corrente apposito.