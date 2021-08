Atletica: Mondovì ospita il "Trofeo delle Regioni Master"

Conto alla rovescia per il "Trofeo delle Regioni Master", importante manifestazione nazionale seconda solo ai Campionati italiani, che si terrà sabato 4 settembre alla pista di atletica "Fantoni-Bonino" di Mondovì.

Il programma dell'evento, giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato questa mattina, lunedì 30 agosto nella sala del consiglio, alla presenza del sindaco Paolo Adriano, dell'assessore allo Sport Luca Robaldo, Clelia Zola, Presidente FIDAL Piemonte, Fabio Boselli, Enrico Priale e Michela Sibilla dell'Atletica Mondovì.

Si tratta di una competizione a squadre, riservata alle rappresentative regionali che si sfideranno su un programma gare ridotto e da completare in una sola giornata. I protagonisti saranno atleti over 35 che gareggeranno con parametri di tempi e misure riferiti alle categorie in base all’età. Hanno già confermato la loro partecipazione: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sicilia. Valle d'Aosta.

"Il fatto che Mondovì ospiti questa manifestazione è motivo di orgoglio per la nostra città" - ha commentato il sindaco Paolo Adriano. - "e ancora di più lo è vedere che mondo dello sport e della cultura fanno squadra per la promozione del territorio"

Un evento sportivo importante, organizzato dall’Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo su mandato della FIDAL nazionale con il supporto del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Coni Piemonte e il Comune di Mondovì, che coinvolge infatti anche le bellezze del monregalese.

Gli organizzatori hanno pensato di premiare le squadre con trofei realizzati con le ceramiche tipiche di Mondovì e hanno stipulato convenzioni con l’ATL Monregalese e al Consorzio Cônitour per permettere ai partecipanti di visitare a prezzo convenzionato: il Museo della Ceramica, la Torre Civica del Belvedere, la visita guidata di Mondovì in programma domenica 5 settembre e la Chiesa della Missione.

"Ringraziamento anche a Kalatà con la quale si è messo a punto un coupon con ingresso ridotto per la salita e la visita della cupola del Santuario di Vicoforte, la cui cupola ellittica, è la più grande del mondo" - aggiungono gli organizzatori.

"Al momento l'impianto di Mondovì è l'unico in Piemonte adatto per ospitare manifestazioni di livello nazionale come questo, oltre ad essere veramente bello, siamo grati per l'intervento di riqualificazione che è stato effettuato" - ha spiegato la Presidente FIDAL Piemonte.

"Mondovì continua a lavorare a fianco delle associazioni sportive e delle famiglie" - ha ricordato l'assessore Robaldo - "Proprio la scorsa settimana abbiamo annunciato importanti misure a sostegno del settore e il ritorno dei voucher sport".

Il programma tecnico prevede 10 gare maschili e 10 gare femminili a partire dalle ore 12.00. L’evento sarà aperto al pubblico (limitato a 280 persone) in possesso di “green pass” secondo le vigenti normative anti covid.

UOMINI: 100 - 400 - 1500 - alto - triplo - disco - giavellotto - marcia km 5 - 4x100 - 4x400; DONNE: 100 - 400 - 1500 - lungo - asta - martello - giavellotto - marcia km 3 - 4x100 - 4x400Il programma tecnico prevede 10 gare maschili e 10 gare femminili a partire dalle ore 12.00. L’evento sarà aperto al pubblico (limitato a 280 persone) in possesso di “green pass” secondo le vigenti normative anti covid.