Gabriele Cerutti (ASD Piasco) convocato come riserva per la 73^ Coppa Dino Diddi

Gabriele Cerutti della Velo Club Esperia Piasco A.S.D è stato convocato come riserva per la 73^ Coppa Dino Diddi, gara che si correrrà ad Agliana in provincia di Pistoia il 5 settembre e riguarderà la categoria Allievi.



Al via della manifestazione aperta anche a Nazionali e Rappresentative regionali, ci saranno la Nazionale della Slovenia, la formazione belga dello Lotto, il team Marco Pantani Official Team con il neo Campione Italiano Ivan Toselli e ben otto rappresentative regionali.



Oltre ai piemontesi saranno alla partenza Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Sicilia.

I partecipanti si sfideranno sul classico percorso di circa 90 Km con le salite di San Baronto, dai versanti di Casalguidi e Vinci, e quella di Cerreto Guidi.

Su indicazione del Tecnico Regionale Allievi Strada, Gian Pietro Campagnaro, gli atleti selezionati per difendere i colori del CR Piemonte sono:

Frigo Nicolas - Pedale Senaghese Piemonte A.S.D.

Larivei Mattia - Vigor Cycling Team Ass. Sportiva Dilettantistica

Maggia Luca - A.S.D. Unione Ciclo Alpina Biellese

Mensa Simone - Velo Club Esperia Piasco A.S.D.

Perracchione Alessandro - A.S.Dilettantistica Young Bikers Team Balmamion

Zuddas Simone - Vigor Cycling Team Ass. Sportiva Dilettantistica

Riserve non al seguito:

Buongiorno Simone Leonardo - A.S.Dilettantistica Velo Club Eporediese

Cerutti Gabriele - Velo Club Esperia Piasco A.S.D

La squadra parteciperà alla competizione in maglia del CR Piemonte e sarà accompagnata dal Tecnico Regionale Responsabile della trasferta Gian Pietro Campagnaro e da Gianluca Ravagnani.