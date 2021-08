Pietro Mattio convocato nella rappresentativa piemontese per correre “La Corsa dei futuri campioni”

Giovedì 2 settembre scatterà da Fiumaretta (SP), il 45° Giro della Lunigiana, la corsa a tappe internazionale per juniores definita “La Corsa dei futuri campioni” come testimoniano i nomi di tanti vincitori: Chioccioli, Simoni, Di Luca, Cunego, il russo Kolobnev, Nibali, Bettiol, Mohoric, Geoghegan Hart, Pogacar, Evenepool… All’edizione 2021, saranno al via 29 squadre e 176 atleti con 16 rappresentative regionali, la squadra del Casano Matec quale società organizzatrice e nove squadre Nazionali.

LE TAPPE : Giovedì 2 settembre Fiumaretta-La Spezia Km 89,300; venerdì 3 settembre 1^ semitappa Lerici- Marinella di Sarzana Km 55,200; 2^ semitappa Ameglia (Terre di Luni)-Fosdinovo Km 53,600; sabato 4 settembre Fivizzano-Fivizzano Km 104,9; domenica 5 settembre Massa-Casano di Luni Km 106,3.

LE MAGLIE DEL GIRO : Verde Classifica Generale (Città di Luni Poliartigiana); azzurra classifica a punti (Regione Liguria); rossa (gran premio della montagna (Banca Versilia Lunigiana Garfagnana); bianca classifica giovani (Neri Sottoli.it); arancione traguardi volanti (Mem. Massimo Vanello Comune Ameglia); celeste classifica stranieri (Metalcost).

Il Tecnico Regionale Francesco Giuliani ha convocato, per vestire i colori della rappresentativa piemontese impegnata nella prestigiosa manifestazione sulle strade liguri/toscane i seguenti atleti:

BORELLO Filippo - ASD G.B. Junior Team Piemonte

BOZZOLA Mirko - Gruppo Sportivo Aspiratori Otelli ASD

MATTIO Pietro - Team Vigor Cycling Team ASD

OIOLI Manuel - ASD Team Bike Tartaggia

ROSA BRUSIN Samuele - ASD Ciclistica Rostese

VALINOTTO Ivan - ASD GS VCO Lepontia

Riserve non al seguito

ALLEVA Edoardo Mauro - ASD Team Bike Tartaggia

LOVERA Matteo - ASD Team Bike Tartaggia

RIMMAUDO Lorenzo - ASD GS VCO Lepontia

La Rappresentativa sarà diretta dal Tecnico Regionale Francesco Giuliani, che si avvarrà della collaborazione dei Sigg.ri Matergia Tonino, Giorgio Ghiron e Michele Baldini (Collaboratori Tecnici).

Gli atleti gareggeranno con la maglia della Rappresentativa Regionale, fornita dal CR Piemonte.