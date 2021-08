"Amazing" Giulia Demaria 12^ in categoria nel suo primo Ironman a Vichy

"Amazing Giulia", è proprio il caso di dirlo. Stiamo parlando di Giulia Demaria, atleta e allenatrice della Hydro Sport Triathlon di Piasco, che ha concluso al 12° posto di categoria il proprio primo Ironman, un risultato davvero encomiabile.

La gara domenica 22 agosto a Vichy. Partenza all'alba per i 3,8 km di nuoto (conclusi da Demaria in un'ora e otto minuti), quindi circuito di 180 km da ripetere due volte con 2.850 metri di dislivello in bicicletta, infine maratona da ripetere quattro volte.

Un piccolo problema muscolare al ventesimo chilometro della maratona rallenta la prestazione dell'atleta, che termina con il tempo di 12 ore 36 minuti e 27 secondi totali.

Su 1.500 partecipanti Demaria si piazza 518^, 41^ tra le donne e, come detto, 12^ nella categoria.