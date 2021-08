A Magliano Alfieri l’ultimo saluto a Fernando Rabellino, padre dell'ex parroco don Emiliano

La comunità di Magliano Alfieri piange Fernando Rabellino, 73 anni, spentosi a 73 anni a causa di un male incurabile. Originario della frazione San Giacomo, in pensione da anni, aveva svolto prima il lavoro di autista e poi di piastrellista. Era il padre di don Emiliano, parroco a Neive, Camo, Mango e Neviglie dopo esserlo stato per alcuni anni nella sua Magliano e nel vicino Castagnito.



Sentito il ricordo del vicesindaco Luigi Carosso: "Un papà molto affettuoso e che non fece mai mancare il suo impegno per la famiglia, ma anche in diverse attività a favore del paese, come le cure che nel tempo ha dedicato alla cappella della frazione San Giacomo di Cornale. Quanti lo hanno conosciuto non potranno che ricordarlo con affetto e rimpianto".



Insieme a don Emiliano, Fernando Rabellino lascia la moglie Laura, le figlie Romina con Vincenzo, Valentina con Cristiano, Mary con Andrea, i nipoti, le sorelle Luisella e Brunella.



I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 1° settembre, alle ore 10 nella Parrocchia di S. Andrea a Magliano Alfieri, con partenza dall'abitazione di via San Giacomo. La veglia di preghiera sarà recitata questa sera, martedì 31 agosto, alle ore 21 presso la tensostruttura di Cornale.