Alba, il quartiere Vivaro si mobilita per Haiti devastata dal terremoto

Arriva da Alba e in particolare dal quartiere Vivaro una risposta all’appello lanciato sulle nostre pagine da Padre Massimo Miraglio , sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo, da 16 anni in missione nella città di Jérémie, ad Haiti.



Lo scorso 16 agosto un sisma di magnitudo 7.2 ha colpito l’isola caraibica provocando oltre 2.500 morti, almeno 12mila feriti e una difficilissima situazione per la popolazione locale, priva dei più elementari generi di prima necessità.



Da qui la richiesta di aiuto arrivata dal religioso e raccolta dai residenti e dal comitato del quartiere albese, ora impegnati in una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, latte per bambini a lunga scadenza, abbigliamento estivo per bambini, acqua ossigenata, cotone sterile e garze sterili, oltre a fondi per l'acquisto di medicinali.

Le date fissate sono quelle dei primi tre giovedì di settembre (2, 9 e 16, quella del 23 sarà confermata successivamente), dalle ore 20 alle 22 in strada di Mezzo 10, (entrata dal cancello a destra del caseggiato giallo). Il container con quanto raccolto partirà a fine settembre.



"Grazie a chi vorrà dare il proprio anche piccolo contributo e grazie al mio quartiere, al comitato e al suo presidente Roberto Tibaldi per aver accolto questa iniziativa", sono le parole che arrivano da Silvia Giamello, che ha promosso la raccolta in contatto con padre Cipriani della onlus torinese Madian Orizzonti.