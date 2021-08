Alba, la protesta di un’insegnante: "Vaccinata e poi positiva. Come faccio se il Green Pass è scaduto?"

L’incertezza regna evidentemente sovrana alla vigilia della ripartenza delle attività nelle scuole di tutto il Paese e della collegata entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass a carico di docenti e personale scolastico.



A testimoniarlo quanto riferito da una insegnante albese, che si è rivolta al nostro giornale per segnalare la kafkiana situazione nella quale è venuta a trovarsi in mancanza di più chiare indicazioni su come ottemperare all’obbligo.



"Ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid dopo il vaccino – racconta –: vaccinata a fine febbraio e risultata positiva al tampone molecolare il 10 marzo successivo. Ora sono in possesso di un Green Pass, in scadenza il prossimo 5 settembre, che contempla il solo dato della guarigione e non della prima vaccinazione. Per l’Asl non è prevista la seconda dose e il mio ciclo vaccinale risulta concluso".



In questo quadro non sembra soccorrere – non ancora, quantomeno – la proroga della scadenza dei certificati vaccinali, la cui validità è stata portata da 9 a 12 mesi per effetto della decisione assunta venerdì dal Comitato Tecnico Scientifico (ne scrivevamo qui ).



"Il problema – riprende la docente – è che tempi e modi di attuazione della proroga sono ignoti. Ho contattato l’Asl, ma la risposta è che non hanno ricevuto istruzioni su come procedere nella mia situazione. Ci sono colleghi con certificazione già scaduta e altri, come la sottoscritta, a cui scadrà a breve. Ma da domani ci servirà per lavorare. Ci fornissero almeno qualche indicazione e agevolazione sui tamponi, dal momento che col Green Pass scaduto ne dovremo fare uno ogni 48 ore. Come sempre, i tempi biblici della burocrazia lasciano il tempo che trovano e per noi è sempre troppo tardi. Siamo abbandonati a noi stessi, nessuno è riuscito a darci risposte certe. L’unica soluzione, al momento, pare essere quella di farci fare i tamponi, ogni due giorni, a nostre spese".



"Sarebbe giusto – è la sua conclusione – dare voce anche a chi al Green Pass avrebbe diritto, ma a causa di un vizio di forma o vuoto normativo che sia, si ritrova in un limbo che a breve diventerà ingestibile sotto molteplici punti di vista e sopratutto a livello lavorativo".