Aumentano i contagi in provincia di Cuneo: in otto giorni è raddoppiata l'incidenza ogni 100mila abitanti

Nel territorio dell'Asl Cn1, quindi tutta la provincia esclusi l'Albese e il Braidese, il 60,7% della popolazione - su un totale di 371.629 persone -, ha ricevuto due dosi di vaccino, completando il ciclo.

Sale al 76,2% la percentuale di chi ha ricevuto una sola dose (dato aggiornato al 30 agosto).

Sono più di 500mila le dosi inoculate.

Gli over 60 che hanno ricevuto almeno una dose sono l'86%, nella fascia 16-19 i vaccinati con una dose superano il 70, con due sono oltre il 40%. Ed è proprio questa la fascia di età su sui si sta spingendo maggiormente, in vista della riapertura delle scuole.

Nel frattempo i contagi, anche nella nostra provincia, continuano ad aumentare, anche se non destano allarme. Ci sono sei pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Carle destinati ai pazienti Covid. Qualche paziente è in terapia semintensiva e si tratta di persone non vaccinate.

A livello regionale (dato di ieri) le terapie intensive sono occupate per il 2,2% (soglia limite è il 10%), mentre i reparti per il 2,7% (soglia limite il 15).

La provincia di Cuneo, in pochissimi giorni, è passata da poco più di 24 contagi ogni 100mila abitanti a 58,7. Il dato confronta il 22 agosto e il giorno 30. Si tratta dell'incidenza attuale (nuovi casi ogni 100.000 abitanti in 7 giorni).

Questa crescita fa della Granda la "peggiore" del Piemonte. A Torino, per fare un raffronto, i contagi sono invece 33,8. Siamo ancora lontanissimi dai quasi 500 casi ogni 100mila abitanti registrati a marzo scorso, ma comunque l'aumento dei casi, seppur contenuto, è evidente. L'incidenza è raddoppiata. Nel giro di poco più di una settimana.

Il dato è confermato anche dal dottor Andrea Sciolla, responsabile della Struttura semplice del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. "Abbiamo qualche positivo in più, il trend è in crescita. I casi che si aggravano riguardano persone non vaccinate. Quello che conta è non fermare l'attività ospedaliera, è l'obiettivo più importante. Il Pronto Soccorso, come sempre accaduto nei mesi estivi, si è trovato ad affrontare un lavoro legato a traumi e incidenti tornato ai livelli pre-Covid. La difficoltà, per il nostro reparto, è quella di avere un minor spazio a disposizione, perché dobbiamo mantenere un'area destinata ai pazienti positivi. L'ospedale si sta muovendo con grande flessibilità, alcuni reparti sono tornati completamente puliti, per il Pronto non è pensabile. E questo rende il lavoro più complicato. Per ora, comunque, sul fronte Covid non stiamo vedendo nulla di paragonabile alle precedenti ondate".