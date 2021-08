Bra, il nuovo direttivo del Gruppo Alpini ricevuto in municipio

Questa mattina la Giunta di Bra e il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, che detiene la delega alle Associazioni combattentistiche e d’arma, hanno ricevuto in Municipio il nuovo direttivo del Gruppo braidese dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), guidato dal capogruppo Tino Genta.



Un appuntamento voluto dall’Amministrazione per rinnovare lo stretto rapporto di collaborazione con il sodalizio e per ringraziare i volontari per le migliaia di ore dedicate gratuitamente alla cittadinanza nel corso di innumerevoli iniziative tenutesi nel corso degli anni.



Il Gruppo Ana di Bra rappresenta una delle più longeve realtà cittadine e nel 2023 celebrerà il primo secolo di vita.