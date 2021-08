Cuneo: lavori in piazza Europa per la rottura di una conduttura dell'acqua

Con ogni probabilità si risolveranno del tutto alla fine della mattinata i disagi vissuti dai palazzi e gli esercizi commerciali di piazza Europa a Cuneo: i tecnici ACDA sono infatti intervenuti tra i civici 14 e 16, rimasti a secco per un danno a una conduttura dell'acqua in una strada laterale.



I disagi principali hanno caratterizzato le prime ore della mattinata, più o meno dalle 8 alle 11, come spiegano dal bar Relais Cuba Chocolat: i clienti del bar, nonostante tutto, hanno dimostrato massima comprensione per la situazione.



La strada lato Stura interessata dal danneggiamento alla tubatura - sulla quale l'acqua si è in parte riversata - è stata chiusa al traffico.