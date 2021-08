Green pass, il governo pensa di estenderlo alla pubblica amministrazione: un altro passo in avanti verso l'obbligo vaccinale

Estendere il green pass alla pubblica amministrazione permetterebbe a migliaia di lavoratori ancora in smart working, di tornare in ufficio. Inoltre, per il governo sarebbe un espediente in grado di far salire la percentuale di vaccinati, che nelle ultime settimane, come evidenziato dall'Oms, è calata in tutti i paesi dell'Europa del 14%, con un rischio di 236mila morti da qui a dicembre, se non si correrà ai ripari.