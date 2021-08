Obbligo di green pass per docenti e personale scolastico. Unico obiettivo: la scuola in presenza

A settembre si torna in presenza.

La misura è derogabile con provvedimenti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.

In Piemonte mancano due settimane alla campanella che segna l'avvio di un altro anno scolastico pieno di incognite e gravato da ulteriori regole. Si parte il 13 settembre.

La misura più discussa è l’obbligo di green pass per docenti e Ata.

Tutto il personale scolastico dovrà possederlo, in quanto costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Chi ne è sprovvisto non potrà accedere a scuola e risulterà quindi come assente ingiustificato. Dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e all'interessato non sarà corrisposta la retribuzione.

Le misure sono valide fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, che allo stato attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021.

Inutile dire che la questione sta sollevando tantissime polemiche e ci sono anche petizioni lanciate su Change.org in cui si chiede di bloccare il provvedimento.

La dirigente scolastica provinciale Maria Teresa Furci al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni, in attesa che si chiarisca ogni punto della questione e, soprattutto, la modalità di controllo e verifica da parte dei dirigenti.

Al momento non c'è contezza del numero di docenti e personale ATA non ancora vaccinati nella nostra provincia. Oggi è prevista la Conferenza dei servizi chiamata ad affrontare il tema. Confronto col quale molti nodi verranno probabilmente chiariti.

All'incontro prenderà parte anche il dirigente dell'ITIS di Cuneo Ivan Re, presidente provinciale dell'Anp, l'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola, che evidenzia: "Ci atterremo alle disposizioni, sperando che ci venga fornito un sistema più agevole di controllo della certificazione, perché non vada fatto tutti i giorni. Su questo attendiamo istruzioni dal Ministero".

I docenti hanno l'obbligo di possederlo e il dovere di esibirlo, spiega ancora il preside, sottolineando come sia prevista anche una sanzione pecuniaria, che va dai 400 ai 1.000 euro. Ma su come verrà eventualmente applicata, per ora non ci sono informazioni.

Nel frattempo nelle scuole si lavora, come e più dello scorso anno. In piena attività i licei di Cuneo, pronti ad accogliere circa 1.500 studenti suddivisi in 67 aule, di cui 57 in corso Giolitti e 10 in via Massimo D'Azeglio.

Come spiega il dirigente degli istituti con più alunni del capoluogo, Alessandro Parola, molte cose sono state confermate rispetto a un anno fa. Saranno otto i varchi di accesso, aperti dalle 7.30 alle 8.00, ora in cui inizieranno le lezioni.

"Manterremo il distanziamento, le mascherine saranno indossate sempre in qualsiasi situazione, a prescindere da chi è vaccinato tra gli studenti. Al varco 6, dove entra il personale, verrà predisposta la verifica dei green pass, che al momento sarà quotidiana perché io non ho il diritto di conoscerne la data di scadenza", sottolinea Parola.

E aggiunge: "Ad oggi non sono a conoscenza di chi, tra docenti e personale, non è vaccinato. Lo scoprirò, in caso, dal 1° settembre, quando entrerà in vigore l'obbligo di averlo. Sono un po' preoccupato di venirmi a trovare in situazioni spiacevoli con persone che conosco e mi conoscono da 6 anni, con le quali si è creato un buon clima. E' un'incombenza che non avrei voluto, mentre tutti vogliamo che la scuola ritorni in presenza, per fare bene il nostro lavoro e avere dei ragazzi motivati".

C'è poi la voce del Movimento Scuole Aperte di Cuneo. Unico obiettivo: la scuola in presenza. Silvio Ribero, uno dei portavoce, sottolinea come per il movimento non sia prioritaria la questione vaccinazioni, né tantomeno l'obbligo.

"Non ci interessano le contrapposiziomi, né vogliamo portare avanti azioni di contrasto – spiega –. Crediamo che servano coraggio e fiducia perché la scuola è il nostro futuro e dopo quasi due anni di Dad, coi disastri che questa ha prodotto, vogliamo che sia aperta e in presenza a tutti i costi, senza se e senza ma. Si dovranno adottare le misure necessarie, ma siamo contrari a qualunque vessazione o obbligo. Le posizioni all'interno della rete per le scuole aperte sono molto variegate. Noi siamo per il rispetto delle posizioni di tutti, qualcosa di non obbligatorio non può essere discriminante".