Cuneo: il Festival Mirabilia sbircia (in anteprima) il nuovo Parco Parri

Una collaborazione speciale, che permetterà a tutti gli interessati di visitare in anteprima il nuovo Parco Parri di Cuneo: è quella che si sostanzierà il 5 settembre prossimo nell'ambito del Festival Mirabilia, quando il Parco sarà tappa conclusiva de "Il Campione e la Zanzara" a cura di Faber Teater, spettacolo itinerante con partenza da via Roma sulla vita di Fausto Coppi.



Due repliche, dalle 9.30 alle 11 e dalle 17 alle 18.30.



Nella prossima primavera, intanto, si terrà l'inaugurazione ufficiale del Parco secondo le parole dell'assessore Davide Dalmasso: con i suoi 70mila metri quadrati - otto ettari divisi in quattro paesaggi comunicanti - , sarà il vero polmone verde della città.