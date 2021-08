Peveragno, l'appello della minoranza: "Al ponte di via Angiè serve manutenzione"

Dopo la segnalazione dello stato di "salute" del ponte pedonale di via Divisione Cuneense, il gruppo di minoranza "SiAmo Peveragno" realizza una lettera inviata al sindaco, al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e alla polizia Municipale incentrata sul ponte di via Angiè/Roul.

Da anni il ponte si trova in pessime condizioni di manutenzione e i rilievi dei consiglieri firmatari - Adriano Renaudi, Pinuccia Giraudo, Pierangelo Mattalia e Daniele Piacenza - hanno documentato il parapetto quasi del tutto divelto e non più a norma, la presenza di cospicui strati di materiale sopra il ponte con conseguente incremento del carico permanente e l'innegabile aumento dei sovracarichi veicolari, con costanti passaggi di veicoli non solo agricoli. Le condizioni generali della struttura al di sopra del torrente Bedale, insomma, si sono fatte critiche nel corso del tempo.

I consiglieri chiedono quindi alla maggioranza di intervenire con il ripristino delle minime condizioni di sicurezza, sottolineando come per risolvere le criticità del ponte in via Divisione Cuneense non sia ancora stato fatto nulla.