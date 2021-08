Roberto Giordana è il nuovo direttore generale della Fondazione Crc

Sarà Roberto Giordana, fino a oggi vicedirettore generale dell’ente bancario, ad assumere la guida dello staff della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La decisione è stata appena formalizzata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente bancario, che, riunitosi nel pomeriggio di oggi (martedì 31 agosto), ha nominato Giordano nell’incarico fino a oggi ricoperto dal 51 enne Andrea Silvestri.

Proprio Silvestri, dopo 14 anni trascorsi a Cuneo (gli ultimi sei dei quali al vertice della struttura) si appresta ad assumere la direzione generale dell’Università degli Studi di Torino, dove è stato chiamato a sovrintendere alla gestione del personale tecnico amministrativo del principale ateneo piemontese.

Quella del CdA della Fonazione, come si legge in una nota diramata poco fa, risulta essere una scelta "in continuità con il precedente incarico di vicedirettore".

IL CURRICULUM DI GIORDANA

In Fondazione CRC fin dalla nascita dell’istituzione nel 1992, dopo aver lavorato presso la Cassa di Risparmio di Cuneo-Banca Regionale Europea, Giordana ha ricoperto dal 2007 il ruolo di vicedirettore generale e di responsabile del Settore Attività Patrimoniali e Finanziarie della Fondazione.

Ha al suo attivo numerose esperienze come amministratore in società italiane, è membro di gruppi di lavoro e commissioni dell’ACRI (Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio spa) ed è impegnato nel non profit, in particolare come storico membro del Comitato organizzatore e della Giuria internazionale Premio “Matteo Olivero” di Saluzzo.

Da dicembre 2013 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

RAVIOLA: "CAPACITA' E IMPEGNO AL SERVIZIO DELLA FONDAZIONE"

“Il dottor Roberto Giordana lavora in Fondazione fin dal 1992 e in questi anni abbiamo potuto apprezzare a fondo le sue capacità e l'impegno al servizio dell’istituzione e della comunità di riferimento. Una scelta dunque di continuità, che sottolinea il valore dei risultati raggiunti in questi anni” commenta Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC.

“In questa occasione, il CdA desidera inoltre salutare l’ingegner Andrea Silvestri, ringraziandolo per il prezioso servizio in Fondazione e augurandogli il meglio per il nuovo prestigioso impegno che assumerà a breve”.

GIORDANA: "ONORATO DELLA SCELTA DEL CDA"

“Sono onorato della decisione assunta dagli Amministratori della Fondazione, che ringrazio per la fiducia accordatami” aggiunge Roberto Giordana, neo direttore generale della Fondazione CRC.

“Facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni, all’interno di una delle maggiori Fondazioni di origine bancaria italiane, assicuro il massimo impegno, consapevole di poter contare sulle capacità di una squadra cresciuta in questi anni e pronta per rispondere al meglio alle sfide che ci attendono”.