Un concerto in alta quota tra le montagne del Piemonte e della Liguria

Musica in alta quota, a cavallo tra Piemonte e Liguria, per riscoprire la bellezza della montagna in tutte le sue forme.

Si terrà domenica 5 settembre il concerto di "Note libere", giovane orchestra della Riviera dei Fiori, nato in collaborazione tra i comuni di Briga Alta, Triora, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio e il Parco delle Alpi Liguri.

"Un evento unico che speriamo possa far riscoprire le potenzialità della montagna e far apprezzare la splendida cornice delle Alpi Liguri" - spiega il consigliere di Briga Alta Laura Amoretti - "L'orchestra della Riviera dei fiori è un gruppo giovane, talentuoso che sicuramente saprà far emozionare il pubblico. Il concerto vedrà l'esibizione di soli archi che eseguiranno brani di musica classica e non solo".

Un concerto che vuole unire l'amore per la montagna e per il territorio attraverso la musica, il paesaggio e lo sport.

"Volevamo creare una manifestazione che mostri come la montagna sia il luogo ideale dove coesistono perfettamente amore per la natura, per la musica e per lo sport." - aggiunge Amoretti - "Proprio per questo, sempre domenica 5 agosto, si terrà ance la "Corsa redentore", giunta alla sua 10^ edizione grazie all'infaticabile entusiasmo e passione di Marco Lanteri de "Melaverde Monesi" che da sempre organizza la corsa e che ha saputo mantenerla viva anche quando nel 2016 la frana non consentiva più di compiere il tradizionale percorso Monesi - Redentore".

CONCERTO

Il concerto è in programma, nel rispetto delle normative vigenti, alle 15.30. Per raggiungere l'evento seguire le indicazioni per il Rifugio La Terza Monesi. Ingresso libero. Per maggiori informazioni info@ineja.it

MONESI-REDENTORE

Corsa non competitiva, aperta a tutti

Start - Domenica 5 settembre dalle 9.30

Iscrizioni entro le 9 presso "Melverde Monesi", costo 15 euro

Trasporto sacche - Rientro a piedi

Lunghezza 8.7 km

Obbligatorio uso della mascherina prima e dopo la manifestazione

Info: monesiredentore@hotmail.com o al numero in locandina