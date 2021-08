Ciclismo, Allievi: i piemontesi convocati al 60° GP di Fossacesia

Si terrà il 5 settembre la 60^ edizione del GP Alessandro Fantini di Fossacesia: un percorso di gara di 67,2 chilometri totali percorsi tramite un anello di 8,4 chilometri ripetuto per otto volte tra Fossacesia Paese, l'Abbazia di San Giovanni in Venere e la strada provinciale per il Sangro.

Ampia e sentita la partecipazione degli Allievi piemontesi. Di seguito i titolari:

Bonetto Carlo - Asd Ciclistica Rostese

Bonino Edoardo - Velo Club Esperia Piasco A.S.D.

Bosco Tommaso - Asd Ciclistica Rostese

Grosso Matteo - G.S. Cicli Fiorin - Piemonte A.S.D.

Mellano Ludovico - A.S.Dilettantistica Young Bikers Team Balmamion

Para Giacomo Luke - Asd Ciclistica Rostese



Di seguito l'elenco delle riserve (non al seguito):

Comba Giovanni - Pedale Senaghese Piemonte A.S.D.

Sanfilippo Cristian - G.S. Cicli Fiorin - Piemonte A.S.D.



Responsabile della trasferta sarà il Tecnico Regionale Silvano con Gianni Tuninetti in veste di accompagnatore. La rappresentativa parteciperà alla competizione in maglia del CR Piemonte.