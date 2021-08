Aveva un cuore grande: il saluzzese ricorda l'insegnante Graziella Marengo

Amava i fiori e le sue ceneri saranno disperse in un roseto, giovedì 2 settembre all’area crematoria di Bra.

E’ deceduta all’improvviso giovedì sera 26 agosto, dopo aver chiamato il 118 che l’ha portata all’ospedale di Savigliano. Era molto conosciuta Graziella Marengo, 72 anni, insegnante elementare.

Saluzzese di origine aveva fatto scuola nel Torinese e a Grugliasco dove era andata a vivere. Dopo la pensione era tornata a Saluzzo, entrando nel mondo del volontariato cittadino.

Estroversa, generosa, solare, aveva tantissimi amici e interessi culturali, oltre alla passione per la natura, le piante, i fiori. Ha collaborato come volontaria FAI nel castello della Manta, con Casa Cavassa a Saluzzo, dove si è occupata dei giardini e a supporto delle attività didattiche del museo civico.

Faceva parte inoltre dei volontari per l’arte del museo diocesano di Saluzzo. Ha prestato servizio nella bottega di Solidarmondo e in carcere dove teneva un corso di alfabetizzazione per i detenuti extracomunitari, attività che l’appassionava molto: era la continuità del suo lavoro ed era affascinata dalle culture diverse.

“Ma soprattutto era sempre in aiuto ai deboli e pronta a dare una mano ai meno fortunati. Era questo il suo cuore”. Ricorda un’amica carissima di Graziella.

Lascia moltissime amicizie, il fratello Fausto con la moglie Maria Pia e i nipoti Luca e Claudio.