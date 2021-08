È morto mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba e Saluzzo

È mancato questa sera, intorno alle 18, all’istituto Santa Teresa di Mondovì dov’era ospite da qualche tempo, mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Saluzzo ed Alba.

A darne l’annuncio i campanoni delle cattedrali delle due città capoluogo di diocesi che hanno suonato a lutto intorno alle 21.

Era nato il 16 maggio 1935 a Frabosa Sottana e il 24 agosto, già malfermo di salute, aveva festeggiato i 35 anni di episcopato.

Era stato infatti ordinato vescovo dall’arcivescovo di Torino, cardinal Anastasio Ballestrero nel duomo di Saluzzo nel 1986.

Era stato ordinato prete nel 1958 nella diocesi di Mondovì, dove ha ricoperto incarichi in varie parrocchie.

Prete-giornalista era stato anche direttore del settimanale diocesano “L’Unione Monregalese” negli anni ’70 prima di dedicarsi all’insegnamento della Teologia Morale.

È stato vescovo di Saluzzo dal 1986 al 1993 e poi di Alba dal 1993 al 2010.

Messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore dai confratelli e dal clero delle tre diocesi, Mondovì, Saluzzo e Alba, in cui – in diversi ruoli – ha prestato il suo ministero prima sacerdotale e poi vescovile.

Analoghi messaggi anche dalle autorità civili della provincia e della regione.