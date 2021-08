Perde il controllo dell'e-bike e cade a terra: ferito un ciclista lungo la Via del Sale

Incidente, quest'oggi, lungo la "Via del Sale".

Nel primo pomeriggio, due ciclisti stavano percorrendo in e-bike la Via del Sale quando, in un breve tratto di discesa nella zona del colle della Boaria, uno ha percorso il controllo della bicicletta ed è caduto.

Nell'urto, il ciclista ha riportato un trauma ad arto inferiore.

Impossibilitati a proseguire, i due hanno richiesto soccorso. I tecnici del Soccorso alpino di Limone Piemonte li hanno raggiunti con un mezzo fuoristrada.

Dopo aver stabilizzato il ferito, i soccorritori hanno provveduto al recupero di entrambi e dei loro mezzi, per il successivo trasporto fino all inizio dello sterrato, nei pressi del Colle di Tenda.

Qui, un'ambulanza dell'emergenza sanitaria 118 ha provveduto al trasferimento del ferito all ospedale Santa Croce di Cuneo, per tutti gli accertamenti del caso.