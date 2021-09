Forniture professionali: aumentano le vendite online nel settore medico-sanitario

Negli ultimi anni sono aumentate le vendite online nel settore medico-sanitario, con una forte richiesta di forniture professionali di qualità attraverso i canali digitali. Secondo Confindustria il comparto vale 16,7 miliardi di euro, con più di 4300 aziende, oltre 94 dipendenti diretti e un elevato livello di innovazione, ricerca e sviluppo.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo dei prodotti, con la massima attenzione alla sicurezza e alla conformità con le normative di legge.

Tra i comparti più importanti ci sono il biomedicale, la strumentazione, i dispositivi a base di sostanze, gli ausili, i dispositivi elettromedicali e le attrezzature tecniche, oltre all’arredamento medicale funzionale per farmacie, laboratori, studi medici e ospedali.



Le migliori soluzioni online per l’arredamento medicale

L’allestimento di ambulatori, cliniche, RSA e strutture ospedaliere richiede la massima attenzione nei confronti della qualità e funzionalità, scegliendo con in modo accurato accessori, complementi d’arredo e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle varie attività.

Come segnalato anche dagli esperti di Holity.com, fornitore di attrezzature professionali per l’ambito medico ospedaliero, uno strumento essenziale in questi contesti sono i carrelli per la distribuzione di farmaci , attrezzature fondamentali per la gestione di trattamenti e terapie.

In commercio si possono trovare numerosi modelli differenti, con soluzioni per ogni fascia di prezzo e tantissime configurazioni diverse. Un prodotto molto apprezzato è il carrello portafarmaci con cassetti bifronte, dotato di una struttura robusta in acciaio e vaschette dedicate per le terapie monodose, con piani in ABS antigraffio facilmente lavabili e igienizzabili. Un altro modello interessante è il carrello ospedaliero per medicinali con 4 ripiani e 16 scompartimenti, ideale per distribuire agevolmente e in modo sicuro diverse tipologie di farmaci.

Altri prodotti per l’arredamento medicale sono ad esempio i carrelli per le sale operatorie, con soluzioni specifiche per l’attrezzatura chirurgica come i tavolini in acciaio inox con ruote piroettanti, oppure per le esigenze degli anestesisti con vano verticale, ripiano orizzontale per le applicazioni e cassetti per i medicinali. Inoltre, si possono trovare anche carrelli per le medicazioni, strumenti pratici e versatili per avere a portata di mano tutto l’occorrente per le prestazioni sanitarie.

Anche per le necessità d’arredo degli ambulatori esistono delle soluzioni dedicate, come le strutture tecniche tra cui i lettini per le visite mediche, ginecologiche o pediatriche, oppure le poltrone per i prelievi e i trattamenti, i predellini e paraventi per la privacy dei pazienti. Per le strutture di degenza sono disponibili invece arredi specifici come i tavolini da letto, i comodini e gli armadi per l’arredamento delle stanze di breve o lunga permanenza, comprese le culle per neonati per cliniche e ospedali.



I vantaggi dell’acquisto online di prodotti medico-sanitari

Comprare online le forniture medico-sanitarie garantisce diversi vantaggi al giorno d’oggi, tuttavia è fondamentale rivolgersi solo ed esclusivamente ad aziende affidabili, in grado di offrire un servizio professionale e altamente qualificato.

Innanzitutto, è possibile trovare un’ampia scelta di soluzioni per ogni esigenza e ambito applicativo, risparmiando tempo rispetto alla ricerca dei singoli prodotti presso i venditori tradizionali. In questo modo, è possibile velocizzare l’ordine, effettuando tutti gli acquisti presso un unico fornitore specializzato.

Allo stesso tempo, è possibile usufruire di prezzi competitivi, per ottenere un importante risparmio economico e utilizzare le risorse a disposizione per migliorare la qualità dei servizi medico-sanitari.

Le tempistiche di consegna sono in genere abbastanza brevi, con il vantaggio di ricevere tutta la merce direttamente presso l’azienda. Un altro beneficio dell’acquisto online è legato alla presenza di molteplici modalità di pagamento, con la possibilità di saldare l’importo con una carta di credito, un bonifico bancario o anche tramite PayPal.

Alcuni portali online propongono anche offerte personalizzate, ad esempio in caso di richieste di strumenti particolarmente complessi e professionali, oppure di ordini di grandi quantitativi sui quali è possibile ottenere condizioni particolarmente vantaggiose.

Da non sottovalutare sono le alternative all’acquisto diretto come il noleggio operativo, un’opzione che permette di non impegnare le risorse economiche dell’azienda, beneficiando di importanti agevolazioni fiscali, maggiore versatilità e l’aggiornamento periodico delle tecnologie.