Mercato valutario: l'attenzione degli investitori si concentra sull’euro dollaro

La debolezza del cambio euro dollaro potrebbe essere arrivata alla fine, tuttavia permane ancora un trend ribassista sul cross valutario di riferimento per il trading Forex. La moneta unica respira un po’ dopo l’ultimo rally del biglietto verde, con il Dollar Index che scende sotto quota 93 e si posiziona in prossimità dei livelli chiave.

Battuta d’arresto anche per l’Euro Index, con la valuta UE che rimane intorno a quota 110 dopo un lungo trend di crescita. Secondo gli analisti il cambio EUR/USD potrebbe consolidarsi intorno a quota 1,17, senza ulteriori ribassi verso 1,16, uno scenario quest’ultimo poco probabile per gli specialisti. La partita sul cross si gioca nel range tra 1,16 e 1,18, dove si concentrano le previsioni degli orsi e dei tori.

Per capire quale potrebbe essere la direzione della coppia nelle prossime settimane gli occhi sono puntati sulla FED, con l’attesa per il possibile tapering da parte di Jerome Powell. La Federal Reserve potrebbe cambiare strategia, nel tentativo di raffreddare l’inflazione e sostenere la ripresa nel lungo termine, mentre la BCE dovrebbe proseguire con la sua attuale politica monetaria, mantenendo un approccio accomodante in stile Eurotower.



Trading Forex: come sfruttare le opportunità sul cambio euro dollaro

L’aumento della volatilità sulla coppia EUR/USD potrebbe accelerare nelle prossime settimane, offrendo nuove opportunità d’investimento per chi saprà individuarle attraverso l’analisi tecnica e fondamentale.

Per prima cosa, dunque, è necessario migliorare le proprie competenze per fare trading Forex in modo efficiente, con un focus sull'analisi finanziaria e lo studio dei grafici.

Il corretto utilizzo di indicatori e oscillatori, infatti, permette di ottenere insight essenziali per ottimizzare la propria strategia operativa, identificando le possibilità offerte dal cambio euro dollaro e dagli altri cross valutari del Forex. I grafici forniscono indicazioni importanti sul comportamento delle coppie di valute, tuttavia bisogna essere capaci di trovare queste informazioni con l’analisi tecnica e valutarne con l’integrazione dell’analisi fondamentale.

Inoltre è indispensabile pianificare una strategia di trading efficace, mettendo sempre al primo posto la gestione del rischio per investire in modo sostenibile. In questo caso bisogna impostare in modo accurato stop loss e take profit, non soffermandosi appena sull’uso statico degli ordini automatici, ma cercando di avanzare verso l’impiego di strumenti dinamici di risk management, migliorando il controllo del rischio soprattutto negli scenari più complessi.

Come sempre è necessario partire dall’analisi dei grafici, tenendo d’occhio il calendario economico per comprendere le prossime mosse di FED e BCE, in grado di cambiare le sorti del cross euro dollaro e condizionare tutto il mercato valutario. La posizioni rialziste e ribassiste al momento si dividono in modo paritario, rendendo le previsioni sul cross ancora più difficili nel contesto attuale, dunque è fondamentale rafforzare l’attenzione nella gestione del rischio e nello studio di grafici e informazioni macroeconomiche.



Attenzione a variante Delta e inflazione nelle prossime settimane

Oltre alle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, per fare trading Forex sul cambio euro dollaro bisogna mantenere alto il focus su alcuni parametri. Innanzitutto la variante Delta rappresenta senza dubbio una minaccia per la ripresa dell’economica UE e USA, non a caso l’incremento dei contagi potrebbe spingere le banche centrali a ritardare il tapering più del dovuto, nonostante un evidente avanzo dell’inflazione.

Proprio il rialzo dei prezzi preoccupa gli analisti, con l’inflazione che a luglio è salita del 2,2% nell’Eurozona e al 2,5% nella UE, mentre negli Stati Uniti l’incremento è stato del 5,4%, confermando di fatto la performance annuale e aumentando i timori sull’intervento da parte di Powell. D’altronde gli ingenti stimoli delle banche centrali, l’aumento dei consumi e il rally delle materie prime stanno spingendo l’inflazione in maniera considerevole da qualche mese a questa parte.

Nel contesto odierno è essenziale valorizzare l’analisi fondamentale come supporto dell’analisi tecnica, per rendere più precise le proprie valutazioni e migliorare le prestazioni nel trading Forex. Il mercato valutario rimane un settore ad alto potenziale, soprattutto nell’ottica della diversificazione degli investimenti. Allo stesso tempo richiede un approccio professionale, un’adeguata conoscenza dello scenario macroeconomico e la massima attenzione nel risk management.