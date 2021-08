"A caccia di isometrie": al Museo Diocesano di Cuneo un laboratorio per bambini

"Impariamo a osservare il mondo intorno a noi e scopriamo quante sono le isometrie che ci circondano! - si legge nella presentazione dell'iniziativa - In un quadro, in un edificio, in una via del centro storico... troveremo isometrie tutto intorno a noi e capiremo quanto ci si diverte a guardare il mondo con occhi curiosi".

Al termine dell'attività, una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes. Le attività si svolgono al Museo Diocesano alle ore 16, per una durata di 90 minuti. Costo: 7 euro a bambino (laboratorio + merenda) da versare all'arrivo in museo.<aside>Info: museo@operediocesicuneo.it - 353.4261755. </aside>