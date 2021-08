A Cuneo torna l'edizione 2021 della Ruota d'Oro Storica: protagoniste le strade della Valle Stura

A Cuneo l'11 settembre si svolgerà la 24^ edizione della Ruota d’Oro storica, organizzata dalla Scuderia Veltro.

Protagoniste di questo appuntamento saranno le strade della valle Stura, spartiacque tra le Alpi Marittime e le Cozie; un percorso di straordinaria bellezza. Con partenza da Cuneo, in piazza Virginio, passando per Boves e Borgo San Dalmazzo, si attraversanno dolci declivi nella parte iniziali, che diventeranno man mano più aspri alla sommità, teatro di sfide epocali negli anni trenta e quaranta del secolo scorso con le epiche imprese di Nuvolari e Coppi. Il percorso sarà quindi in grado di offrire peculiarità tecniche di primordine, consentendo nello stesso tempo di apprezzare la natura incontaminata; il caratteristico paesaggio con scorci rimasti “fermi nel tempo”, oltre che imponenti costruzioni militari, a testimonianza dell’importanza strategica della valle e del suo valico, rimasta l’unica porta di accesso alla Francia in provincia di Cuneo, stante l’interruzione del collegamento con la valle Roja, devastata dall’alluvione dell’ottobre scorso. Il percorso totale sarà di 150 km, con oltre 40 prove cronometrate al centesimo di secondo.

Al momento sono 46 gli equipaggi iscritti, ma c'è tempo fino al prossimo sabato per partecipare alla gara. "Fortunatamente queste manifestazioni consentono il rispetto di tutte le regole legate alla pandemia. Sarà una manifestazione bellissima, con un importante indotto anche a livello turistico, perché gli equipaggi arrivano anche da fuori regione - spiega Mauro Dalmasso della Scuderia Veltro, uno degli organizzatori nonché direttore di gara.

Appuntamento, dunque, in piazza Virginio il prossimo 11 settembre, per ammirare da vicino delle auto bellissime, il cui fascino non conosce declino.