Dalla Ciclabile dei cinque Comuni alla Via della Pietra

Finalmente si può salire in bicicletta! L’inaugurazione del tratto Barge-Bagnolo rappresenta un primo importante traguardo di questa bella vicenda. Un’opera tanto attesa, di cui si è parlato per molti anni che ora sta prendendo forma grazie alla collaborazione tra 8 Comuni e la Provincia di Cuneo.



Per darvi un’idea del grande lavoro che è stato realizzato per rendere possibile tutto ciò ricordiamo il 5 settembre 2015, quando associazioni, volontari e amministrazione, dopo aver simbolicamente ripulito il vecchio sedime organizzarono una manifestazione dal grande significato: ci si voleva riappropriare di un bene pubblico, l’ex-ferrovia, che nel tempo era caduta nel completo abbandono, tanto da non essere più percorribile perché rovi e acacie impedivano il transito anche ai camminatori più determinati.



Ricordiamo le biciclettate, organizzate sulla parte già realizzata dall’allora Provincia di Torino e sulle strade che lambivano il percorso ancora inutilizzabile, per evitare che l’idea della ciclabile ripiombasse nel dimenticatoio.



Ricordiamo le innumerevoli riunioni per strappare un accordo alle Ferrovie dello Stato che ci consentisse di utilizzare il vecchio sedime.



Ricordiamo la “Bandiera Verde” con la quale Legambiente ha voluto riconoscere alla nostra collettività l’impegno e la determinazione spesi per raggiungere questo obiettivo.

Ricordiamo la soddisfazione per aver ottenuto dalla Regione il finanziamento del progetto per la realizzazione della Via della Pietra, che una volta terminato unirà Bricherasio a Saluzzo.



E ora la felicità nel percorrere questi primi chilometri che ci consentono di conoscere e apprezzare, come solo la bici sa fare, il nostro bel territorio.



Ma la Via della Pietra non si fermerà qui. Tant’è che proprio nella giornata inaugurale sarà sancito un accordo con gli altri Comuni interessati per prolungarla sino a Pinerolo. E già fioriscono iniziative destinate a trasformare l’arco disegnato dalla nuova ciclabile in un occasione di scoperta o, meglio, di “riscoperta”, in assoluto relax dei nostri luoghi, a caccia di immagini suggestive, di opere d’arte, di paesaggi e, perché no, di meraviglie agroalimentari!