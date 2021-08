“Icone in the road”, il Cinema in Pittura: si apre la mostra di Guido Palmero

“Icone on the road” Il Cinema in Pittura è la mostra di Guido Palmero curata da Carla Bianco, storica dell'arte, che si inaugura venerdì 3 settembre dalle 17 alle 19,30 nella chiesa di S.Maria del Monastero a Manta. Per l’evento un sottofondo musicale del Duo Romantico con Giacomo Abba’ (flauto) e Giovanni Salvaggi (arpa).

La mostra sarà aperta fino al 26 settembre, il sabato e la domenica dalle 14,30 alle 18,30 e gli altri giorni su appuntamento al numero 335 8012643.

“La contaminazione tra cinema e pittura è uno degli aspetti più interessanti del panorama artistico del nostro tempo – spiega la curatrice - Fin dalla sua nascita il cinema ha instaurato con l’arte un rapporto di reciprocità basato su esperienze di scambio e di confronto che hanno ampliato sensibilmente le possibilità espressive e linguistiche proprie dei due mezzi.

Attraverso una serie di immagini iconiche, che ripercorrono con estrema libertà creativa e grande originalità la storia del cinema degli ultimi sessant’anni, Guido Palmero ci accompagna in un seducente viaggio a ritroso nel tempo. Un mondo straordinario e affascinante, messo in luce dallo sguardo sagace e penetrante dell’artista, che riesce mirabilmente a cogliere, fissandola in una sola immagine sottratta al flusso della continuità visiva, l’essenza - il mood, diremmo oggi - del film.

I protagonisti delle sue opere sono in viaggio, sorpresi all’interno degli abitacoli delle auto o in sella alle motociclette in corsa: parlano, sorridono, gesticolano, osservano e sono osservati. "L’attenzione dell’artista si concentra sui volti, sugli sguardi, sulle situazioni, non tanto - e non solo - per ritrarre gli intramontabili miti del cinema, ma soprattutto per lasciare all’osservatore la possibilità di immaginare ciò che accade fra di loro, di intuirne i pensieri, di entrare in intima relazione con le loro emozioni, in quella zona del “non detto” che lascia aperte infinite possibilità interpretative".

È la leggerezza la cifra stilistica di Guido Palmero. Una leggerezza “pensosa”, per usare un’espressione cara a Calvino. È una reazione al peso del vivere, un modo per stimolare la riflessione osservando la realtà con occhio ammiccante, è “planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”, è l’agile salto dell’artista che si solleva sulla pesantezza del mondo.

La personale di Palmero è promossa dal comune di Manta, con la collaborazione della Banca Fineco, il patrocinio del comune di Saluzzo, Terres Monviso e Saluzzo Capitale Cultura 2024.

Continua Carla Bianco “le opere proposte in questo percorso, fra le quali figura il lavoro realizzato dall’artista per il monumento al generale Carlo Alberto dalla Chiesa come opera a sé stante – sono il frutto di una lunga attività di retropittura, precisa e accurata, condotta con grande sapienza tecnica; un ritorno a un modo di dipingere “artigianale” che qualifica da sempre la nostra storia dell’arte.

E a noi non resta che lasciarci sedurre da quegli sguardi, dalla forza di penetrazione di quei volti e dalla loro potenza fascinativa, con un poco di nostalgia per un mondo che è lo specchio dei nostri sogni, dei desideri, delle emozioni e talvolta delle nostre paure".

Chi è Guido Palmero

“Il sole è un lampo giallo al parabrise” canta Paolo Conte in Genova per noi. E proprio i parabrise – parabrezza di automobili e di Vespa (“Tele di Cristallo” definiti da Quattroruote, del 26.01.2017, pag.37), soprattutto, diventano lo spazio pittorico su cui prende vita l’arte di Guido Palmero che vive e lavora a Saluzzo(CN).

Da sempre interessato all’arte in tutte le sue declinazioni: arti figurative, design, architettura d’interni e restauro pittorico (nel 1990 frequenta un corso di perfezionamento ad Urbino-PU), ma decide di specializzarsi nelle pratiche pittoriche.

Le sue opere sono originalissimi ritratti retrodipinti con colori acrilici su parabrezza, lunotti posteriori o finestrini laterali di auto: una tecnica personale che Guido Palmero da anni ha ideato, sviluppato e progressivamente affinato.

Negli anni recenti ha partecipato a mostre personali e collettive in Italia, Francia, Macedonia, Marocco e Portogallo. Nel 2014, su richiesta della famiglia reale, ha eseguito il ritratto del Principe di Giordania, della Principessa sua moglie e dei loro tre figli.

Sempre nel 2014 ha realizzato il ritratto al cantante Tom Jones che gli organizzatori del concerto di Montecarlo gli hanno donato, e quello di Gerard Depadieu. Nel 2017 ha dipinto la famiglia del Principe Alberto di Monaco.

Nel 2020 su incarico del Comune di Saluzzo, con altri cinque artisti, ha realizzato il Monumento che celebra i 100 anni dalla nascita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo nel 1982 dalla mafia.

Sempre nel 2020 è stato premiato alla Fondazione Cesare Pavese per l’opera: “Il Cancello” con la quale ha partecipato alla call per artisti per celebrare i 70 anni dalla morte di Pavese interpretando la frase “Vivere è Cominciare” (dal Mestiere di Vivere).

Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia, Corea, Francia, Giordania, Grecia, India, Inghilterra, Libano, Principato di Monaco, USA e Svizzera.

Suoi lavori sono esposti in permanenza presso la Galerie Ferrero di Nizza e presso la Galleria Colossi Arte Contemporanea di Brescia.