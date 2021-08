Le Parrocchie e Cappelle di Boves organizzano un weekend a Loreto, Urbino e Gradara

Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano “Le Marche” con Loreto, la città della basilica Lauretana con la Santa Casa della Vergine Maria; Urbino città d’arte per eccellenza e le sue botteghe artigianali con la degustazione dei prodotti tipici del territorio e la splendida cittadina medievale di Gradara.

Quando? Da venerdì 1° a domenica 3 ottobre 2021. Quota di partecipazione a persona in camera doppia da €uro 285,00 (min 45 pax paganti).

Raccolta adesioni: domenica 12 settembre 2021 presso il salone parrocchiale di Rivoira dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Per info e adesioni: 335-8150757 o presso l’agenzia In Terre di Granda Club al 0171-67575.



Il viaggio è aperto a tutti coloro che hanno piacere di condividere questa esperienza di viaggio con le nostre comunità.



Punti di partenza previsti

Rivoira dalla chiesa parrocchiale - Boves dalla casa di riposo e S. Anna della chiesa. Borgo Gesso dalla Farmacia (Potranno essere previste ulteriori fermare lungo il percorso, oltre a quelle indicate in programma, su richiesta dei signori partecipanti).



La partecipazione al viaggio è possibile solo ai possessori di Green Pass (o con tampone effettuato entro/ogni 48 ore).

Le quote di partecipazione sono state calcolate in base all’attuale normativa che non prevede eventuali distanziamenti sul pullman ma il solo utilizzo della mascherina per tutto il viaggio. In caso di eventuali modifiche della normativa sarà nostra premura comunicare eventuali modifiche di programma e di quotazione.



Organizzazione Tecnica: In Terre di Granda Club - Piazza Europa, 9 - 12100 Cuneo.