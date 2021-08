Sabato 11 settembre si presenta Great Innova presso il MIAC

Sabato 11 settembre alle 9:00 appuntamento al MIAC per l’incontro “Waiting for... Great Innova” con due tavoli di lavoro moderati da Daniela Bianco, direttrice di Tele Granda, e Valerio Ferrero, CEO di Etinet e formatore digitale.

Il primo con Georges Michkael, imprenditore e Presidente SUM, affronterà il tema “Be Local to Be Global” e tratterà di economia circolare e corpi intermedi insieme a Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Massimiliano Cipolletta, Presidente Fondazione Torino Wireless, Paolo Ghezzi, direttore generale Infocamere, e Delia Revelli, imprenditrice di Società Agricola San Biagio.

Il secondo avrà il tema di “Economia circolare e comunità” con Francesco Ardito, fondatore di Last Minute Sotto Casa, focalizzando l’attenzione sulle imprese per i servizi ai cittadini in questo contesto e ne parleranno Francesco Bandinelli, chief business officer Movyon, Carola Caramello, founder Kongo Design, Cristian Esposito, direttore commerciale Technical Design, ed Enrico Galleano, amministratore delegato di Granda Bus.

Introdurranno l’incontro Federico Borgna, Presidente della provincia di Cuneo e Sindaco di Cuneo, Ezio Raviola, Vice Presidente Fondazione CRC, Mauro Gola, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, e Marcello Cavallo, Presidente del MIAC e di Insieme.

L’Associazione Insieme invita a parteciparvi in quanto è sempre stata molto attenta a questi temi all’avanguardia ed è sostenitrice delle iniziative che possano in qualche modo realizzarli e valorizzarli.