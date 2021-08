Settembre gastronomico a Prato Nevoso

Dopo un'estate che ha visto incrementare i numeri di un 20 per cento dalla scorsa stagione estiva che già era stata con i fiocchi, Prato Nevoso non si ferma e punta anche su settembre per regalare ai suoi clienti continue novità.

Ed ecco il Settembre Enogastronomico, un modo per assaporare una nuova rassegna deliziosa. Prato Nevoso si riempie di gusto, con un calendario ricco di appuntamenti alla scoperta della tradizione e dei sapori genuini delle nostre montagne con un calendario ricco e accattivante.



4 settembre Sky Dinner: cena in telecabina “Gli storici piatti di pesce di Ezzelino”



5 settembre Merenda Sinoira in musica: una standing tra varie degustazioni di prodotti locali e piatti delle Stalle



11/12 settembre, Polenta in tutte le salse: 1° edizione Festival della Polenta non stop dalle 12 alle 18, con deliziosi accompagnamenti e fisarmonica presso Chalet il Rosso



18 settembre, Alla scoperta del maialino nero del Piemonte: una cena dedicata al maialino nero, per scoprire una delle eccellenze gastronomiche locali presso Ski Grill



19 settembre, Discesa degli alpeggi, con mercatini di prodotti tipici presso il Piazzale Dodero

"Abbiamo ideato questa serie di iniziative enogastronomiche per lanciare anche il mese di settembre. La montagna è magica in quel periodo con i colori dell'estate che lasciano spazio all'autunno, con tutte le sue delizie da assaporare" commentano dalla Prato Nevoso.