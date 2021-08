Torna a Mondovì il Festival Illustrada

Dal 10 al 12 settembre torna il Festival Illustrada, nei Giardini del Belvedere, a Mondovì Piazza, con tanti appuntamenti per bambini, ragazzi e non solo.



L’ospite d’onore è Benjamin Chaud, a cui è dedicata la mostra principale nelle sale dell’Accademia Montis Regalis. L’illustratore terrà anche due laboratori creativi per bambini e una lezione magistrale aperta a tutti, moderata da Caterina Ramonda.



Venerdì 10 settembre, verrà inaugurataanche la mostra “Il Tempo 24x24” curata da 'Con gli occhi dei bambini', presso il Centro Legami, a Mondovì Piazza. Una mostra a cui hanno partecipato 24 illustratori e 24 autori, che hanno sviscerato il tema del tempo.



L’11 e 12 settembre è l’ultimo weekend disponibile per poter visitare la mostra omaggio a Emanuele Luzzati per i suoi 100 anni, a cui hanno partecipato gli illustratori vincitori del premio “Il Gigante delle Langhe” nelle sue 20 edizioni.



La mostra si trova all’interno della Chiesa della Missione, Mondovì Piazza.



Tra gli ospiti di questa edizione del Festival c’è anche Chiara Ficarelli che, oltre ai laboratori creativi per bambini, porta con sé lo Sketch&Drink: un’occasione per disegnare dal vero in compagnia.



Sabato è prevista anche una portfolio review con Cinzia Ghigliano, Benjamin Chaud e Notes Edizioni.



Trovate il programma completo su: https://illustrada.it/site/programma.



Per molti incontri è necessario prenotarsi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-

associazione-culturale-20179036355