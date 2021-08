Diciannovesima posizione finale per Arianna Barale

Scarperia (FI). L’ultimo atto del Campionato Europeo di Velocità Femminile ha avuto luogo sul Mugello Circuit, sul quale era presente anche la giovanissima atleta del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Arianna Barale, alla guida della Yamaha del Team Trasimeno, che ha terminato la gara in diciottesima posizione.

Da notare che l’ultima gara di questo campionato ha avuto luogo sullo stesso tracciato dove aveva debuttato ad inizio aprile, per cui la portacolori del M.C. Bisalta Drivers Cuneo, avendo a disposizione i dati della gara svolta in precedenza, era carica ed intenzionata a terminare in bellezza la stagione che ha segnato il suo ritorno nei campionati che contano, dopo il terribile incidente occorsole lo scorso anno.

Durante le qualifiche, si sono nuovamente presentati gli stessi problemi elettrici riscontrati nel corso della gara di Rijeka, che hanno continuato ad affliggere la moto di Arianna, relegata oltre la ventesima posizione in griglia, sulla quale erano presenti venticinque partenti.

In gara Arianna, la più giovane atleta in pista, ha provato ad effettuare una furiosa rimonta verso la zona punti, ma i pochi giri a disposizione, solo dieci, non le hanno permesso di fare più di tanto, giungendo al traguardo solo in diciottesima posizione, dopo aver perso la volata con due avversarie per pochi millesimi, pur avendo fatto spiccare tempi sul giro di tutto rispetto.

Sara Sanchez si è aggiudicata la gara in sella ad una Kawasaki del CM Racing, precedendo Beatriz Neila Santos (Yamaha Team Trasimeno). Terza si è piazzata Sara Cabrini (Yamaha - Team Trasimeno), mentre Roberta Ponziani, terza in campionato, è scivolata.

La classifica finale della Women’s European Cup vede pertanto sul primo gradino del podio Beatriz Neila Santos, che bissa il titolo conquistato nella scorsa stagione, seguita da Sara Sanchez che, pur vincendo la gara, non è riuscita a recuperare il distacco in classifica e da Roberta Ponziani, che ha mantenuto il terzo gradino del podio finale, nonostante il ritiro al quale è stata costretta nella gara del Mugello.

“Sono un po’ delusa - ha riferito Arianna Barale -, è da Rijeka che mi porto dietro una serie di problemi elettrici che inficiano negativamente sulla mia prestazione, ma allo stesso tempo sono felicissima di aver potuto prendere parte ad un campionato così importante e di essermi potuta battere con le migliori al mondo (28 pilote di 12 differenti nazionalità, provenienti da ben quattro continenti). L’obiettivo di fare esperienza e di riprendere fiducia, dopo il bruttissimo infortunio dell’anno scorso, è stato raggiunto, ora voglio pensare a trovare il budget per potermi ripresentare al via la prossima stagione, più determinata che mai”.

Un ringraziamento va agli sponsor che hanno supportato Arianna Barale, senza i quali sarebbe stato impossibile continuare a divertirsi.

