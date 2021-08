Cibus 2021, Bergesio (Lega): “Bene il ritorno in fiera! Ora sostegno vero al settore agroalimentare italiano”

“Le fiere sono l'occasione importante per promuovere il settore agroalimentare italiano. Bene quindi Cibus! Ora però occorre sostegno vero al settore agroalimentare italiano”.

Lo afferma il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Agricoltura al Senato, che ha partecipato a Parma all’inaugurazione e alla prima giornata di Cibus 2021, fiera internazionale dell’alimentazione, primo evento mondiale di settore in presenza.

“ Il nostro Made in Italy è ora più che mai strategico. Le aziende chiedono di spendere al meglio le risorse messe in campo da Next generation Ue e per farlo occorre avere una visione a lungo termine ”, dice Bergesio.

“Chi acquista il Made in Italy vuole prodotti di eccellenza, realizzati con una competenza unica – dichiara Bergesio -. I 50 miliardi di export sono anche un riconoscimento alle lotte che l’Italia sta combattendo in Europa, ad esempio contro il progetto Nutriscore, o quella a sostegno della dieta mediterranea, che vuole essere fatta passare per non sostenibile”.

“L’apporto di fiere e grandi eventi per questo settore trainante della nostra economia è quindi fondamentale.

Così come fondamentale è, da parte delle istituzioni, il sostegno all’export e alla necessità di far ripartire i consumi interni e l’impegno sul fronte internazionale per promuovere multilateralismo e rimozione delle barriere commerciali e tariffarie, favorendo accordi di libero scambio per permettere al nostro Paese di conquistare nuovi mercati”, conclude il senatore Bergesio.