A Busca si abbatte la scuola media. Al suo posto un nuovo polo, che ospiterà 800 studenti [VIDEO]

E' iniziato ieri mattina l'abbattimento dell'edificio tra corso Giolitti e via Einaudi, sede delle scuole medie cittadine di Busca. Al suo posto sorgerà un polo scolastico nuovo. Costerà 9,6 milioni di euro e sarà unico per gli alunni delle scuole elementari e medie.

Incaricati della realizzazione del progetto lo Studio Settanta7 di Torino. Verranno create due strutture longitudinali disposte “a X”, con la capacità di accogliere 800 studenti divisi in 32 aule (16 per ogni istituto). Si prevede la realizzazione di un laboratorio didattico in cantiere, in un’area disposta ad hoc, protetta e potenzialmente contenente otto moduli-aule.

Nel frattempo si sta procedendo con il montaggio dei moduli provvisori che a settembre ospiteranno gli alunni delle Medie, per l'anno scolastico in partenza senza la scuola.