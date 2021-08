Podio sfiorato all’esordio paralimpico per il cuneese Diego Colombari

Si è chiusa a un passo dal podio la gara che questa notte ha segnato l’esordio di Diego Colombari alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Sui 34 chilometri della cronometro individuale di handbike categoria H5, corsa poco dopo le 2 di questa notte (ore 9 in Giappone), il 39enne atleta cuneese è infatti giunto quarto con un tempo di 41:21.29, appena alle spalle del campione olandese Mitch Valize (medaglia d’oro con 38:12.94), del francese Loic Vergnaud (argento con 39:15.16) e dell’irlandese Gary O’Reilly (bronzo con 39:36.46).



"Analizzando la gara di oggi direi che è andata benissimo. Puntavo a prendere il 5° posto che già era impegnativo, ma è andata ancora meglio", ha commentato soddisfatto il corridore di Bernezzo, tesserato per la Polisportiva Passo Cuneo, campione d’Italia in carica, che in gara è stato protagonista di una progressione che gli ha fatto scalare le posizioni della classifica finale.



Un risultato che fa ben sperare in vista dell’attesa gara di giovedì 2 settembre (ore 8.30 italiane), quando è in programma la prova a staffetta del Team Relay (Colombari correrà insieme al pugliese Luca Mazzone e al lombardo Paolo Cecchetto), specialità nella quale Diego è campione del mondo in carica. Domani mercoledì 1°, alle 2,30 ora italiana è invece prevista la prova in linea su strada di 79,2 km.