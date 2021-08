Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì, la grinta di Alessia Populini: "Fiera e con tanta voglia di dimostrare il mio valore" (VIDEO)

Ha una voglia matta di tornare in campo per far "esplodere" tutto il suo valore. Parliamo della schiacciatrice Alessia Populini, uno dei volti nuovi della Lpm Bam Mondovì, che per il sesto anno consecutivo disputerà il Campionato di Serie A2 Femminile. Un autentico colpo di mercato messo a segno dal Ds Paolo Borello, che nella recente campagna acquisti ha portato a Mondovì una delle giovani schiacciatrici più talentuose in circolazione.

Dopo l'esperienza nella passata stagione con la maglia della Igor Gorgonzola Novara (A1), quella di Mondovì è l'occasione giusta per tornare in campo da vera protagonista. Una opportunità che Alessia sa e vuole sfruttare. Da segnalare che nella mattinata odierna la squadra, al termine di una lunga passeggiata, ha raggiunto per il pranzo il "Rifugio Mondovì" di Roccaforte. Ecco il commento ai nostri microfoni di Alessia Populini: