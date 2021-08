Nel Monregalese al via le ricerche sulla storia della Beccaria, una moto costruita negli anni Venti

Nel monregalese, in questi ultimi mesi, ha avuto un gran successo la riscoperta dell’impegno in campo artigianal-industriale automobilistico della famiglia Ceirano. In questo ambito emerge la figura di Giuseppe Beccaria, che nel 1923 fondò a Mondovì, esattamente in via Vittorio Veneto, allora denominata via Villanova, al civico 11, una officina, in cui progettò e costruì ben quattro modelli di moto, uniche nel genere.

A parlarne Luca Gavotto, coordinatore del Motoclub Grandabike di Roccaforte Mondovì.

“Questa ricerca si è sviluppata dopo essere stati contattati, come Motoclub Grandabike, dall'ing. Fiorello Formichetti, ispettore dell'Ufficio storico nazionale del FMI, attualmente Federazione Italiana Motociclistica. L'ingegnere possiede un unico esemplare, ancora funzionante, finora conosciuto del motociclo - evidenzia Gavotto -. Fino ad ora le informazioni ottenute circa la moto sono molto poche. Abbiamo accettato di collaborare con l'ingegnere per ricostruire la storia di questa azienda che aveva apportato modifiche tecniche futuristiche per l'epoca. Non avendo informazioni sulla “Beccaria”, tranne quelle tratte da un articolo della “Manovella”, che citava: "per Giuseppe Beccaria lavorano Fracchia e Airaldi". Mi son appoggiato a Jury Sartorio, appassionato di moto d'epoca e iscritto al Club Granda d'epoca, chiedendo se conosceva notizie circa la “Beccaria”. Lui mi ha collegato al figlio di Airaldi, Giuseppe, che possiede gli unici documenti, a nostra conoscenza, relativi alla nota “Beccaria. Lui mi ha parlato di Cappellino, Consigliere del Club Granda d'epoca.”

Il coordinatore Gavotto ha parlato con Airaldi e Cappellino e ha appreso che a Genova risiede la famiglia Beccaria. Così è riuscito a contattarli ed ha intrapreso pure contatti con la Città di Mondovì, grazie alla sig.ra Simona Sacchier, ufficiale di anagrafe, che lo ha posto in contatto con la Segreteria del Sindaco, vale a dire con la sig.ra Maria Elena Moschella. A lei Gavotto ha esposto l’idea del progetto di ricerca, che è stata presentata in sede di Giunta Comunale.

“Sono stato contattato dall’assessore Luca Olivieri e dal funzionario Alessandro Bracco, - prosegue Gavotto - che si sono resi molto disponibili per collaborare allo svolgimento della ricerca, segnalandomi il Consigliere comunale Tancredi Bruno di Clarafond, appassionato ed esperto di storia dei motori.”

A Mondovì e nel monregalese si sta cercando di scoprire e collegare l'attività di questa officina e di questo costruttore.